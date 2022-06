Superenalotto, la dea bendata bacia Sciacca: messo a segno un "5" da oltre 20mila euro

La Sicilia torna a sorridere con il SuperEnalotto: nel concorso del 18 giugno, come riporta Agipronews, sono stati centrati quattro "5" del valore di 22.590,03 euro, una di queste in provincia di Agrigento. L'esercizio "baciato" dalla dea bendata è quello via Verona 19/A a Sciacca.

Si continua ad inseguire il "6", che nel frattempo è arrivato alla cifra record di oltre 225 milioni di euro.