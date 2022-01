Stalking a sfondo sessuale a dipendente? Dirigente Regione si difende: "Forse ho dato fastidio"

"Non l'ho mai perseguitata, non le ho fatto mai alcuna avance e non mi sono mai vantato con nessun mio collaboratore di avere avuto atteggiamenti di complicità intima nei suoi confronti. Forse ho dato fastidio perchè ho cercato di fare rispettare le regole".

L'architetto Vincenzo Caruso, ex direttore della Biblioteca Pirandelliana ed ex sovrintendente di Caltanissetta, replica così alle accuse mosse nei suoi confronti da una dipendente che lo ha denunciato e fatto finire a processo per l'imputazione di stalking a sfondo sessuale.

La vicenda muove i primi passi nel 2011. La donna, esasperata dalle attenzioni del direttore che, secondo il suo racconto, avrebbe avuto atteggiamenti provocatori sul posto di lavoro finalizzati ad avere rapporti sessuali, decide - prima ancora di chiedere l'intervento della magistratura - di rivolgersi ad alcuni sindacati.

L'imputato, ascoltato in aula davanti al giudice Manfredi Coffari, ha negato qualsiasi atteggiamento persecutorio dando, dal suo punto di vista, alcune spiegazioni a certi episodi. "Non è vero - ha detto rispondendo all'avvocato di parte civile Arnaldo Faro - che quella mattina la pedinavo, stavo andando in farmacia ed ero insieme a mia moglie".

Caruso, difeso dagli avvocati Vincenzo Caponnetto e Walter Tesauro, in un primo momento era indagato pure per concussione: il dirigente, secondo il racconto della donna, avrebbe vendicato il "no" alle sue avances con atti amministrativi ritorsivi come il rifiuto di concederle i permessi ai sensi della cosiddetta "legge 104" per assistere il padre ammalato o delle contestazioni pretestuose come, ad esempio, in occasione di una pausa caffè con una collega.

"Non l'ho mai rimproverata - ha aggiunto Caruso -, ci siamo solo confrontati su alcuni aspetti. In una circostanza, ad esempio, lasciò la biglietteria chiusa per un problema del padre. Le chiesi di avvisarmi prima".