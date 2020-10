"Protetto" da nove telecamere spacciava direttamente da casa, arrestato 52enne

Per controllare che la sua piazza di spaccio fosse “sicura” e “protetta” aveva anche installato un vero impianto di videosorveglianza. I mlitari dell’Arma hanno “beccato” e arrestato, un riberese di 52 anni. L’uomo, D.L., spacciava cocaina direttamente dalla sua abitazione. I carabinieri della tenenza di Ribera avevano notato un grande via vai più che mai sospetto. A “protezione” dell’attività di spaccio, il 52enne, aveva installato ben nove telecamere per riprendere qualsiasi movimento sospetto. I militari dell’Arma, hanno deciso di eludere la sorveglianza, dando vita ad un finto trascolo. I carabinieri dopo avere fatto irruzione hanno sequestrato 700 euro in contati, 15 grammi di cocaina, già pronte per essere venduta. I militari dell’Arma hanno arrestato il 52enne e sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Sequestrato anche l’impianto di video sorveglianza.

