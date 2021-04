L'anomalia dopo l'inchiesta, in Sicilia non si guarisce più dal Covid

In Sicilia da una settimana succede qualcosa di strano: non si guarisce più dal Covid. Nell'ultima settimana (29 marzo-4 aprile) infatti - secondo i dati forniti dalla Regione al Ministero - sono state appena 681 le persone che hanno sconfitto il virus. Un dato in controtendenza con la media settimanale del mese di marzo. Andando a ritroso si può osservare che nella settimana dall'8 al 14 marzo sull'Isola si sono registrati ben 4.890 guariti, nella settimana successiva 3.001, mentre in quella dal 22 al 28 marzo 4.632.

Insomma un crollo che non si spiega (tabella a cura di Open Data Sicilia), e che è coinciso con l'indagine dei carabinieri di Trapani sui presunti dati falsati che ha portato all'arresto della dirigente regionale Maria Letizia Di Liberti e l'ex assessore Ruggero Razza a essere tra gli indagati. I motivi potrebbero essere due: o che prima in qualche modo il numero dei guariti potesse essere riportato in maniera non corretta per tenere bassi gli attuali positivi o che dopo il caos ci sia ancora qualche difetto di comunicazione e che quindi le persone che si sono negativizzate non vengano comunicate per tempo.

Fatto sta che il numero degli attuali positivi (dato che si ottiene sottraendo ai casi totali i guariti e i morti), pari a 23.705 secondo il bollettino di ieri, è in crescita di oltre 6 mila unità rispetto alla settimana precedente. Così come sono in crescita di conseguenza le persone in isolamento domiciliare. Nella settimana appena trascorsa invece i nuovi casi di contagio sono stati 7.005, il 20,5% in più rispetto a quella precedente. Non si superava la soglia dei 7.000 nuovi positivi in una settimana dallo scorso 24 gennaio.