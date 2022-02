Sfondano finestra del Libero consorzio: rubati pc e svuotate le cassette dei distributori di snack

Sfondano una delle finestre del pianoterra e si intrufolano nella sede distaccata, quella di via Esseneto, del Libero consorzio comunale di Agrigento. Senza essere visti, né tantomeno disturbati, una banda di malviventi ha prima preso a bersaglio i distributori automatici di bevande e snack da dove sono state svuotate le cassette delle monete. Verosimilmente non soddisfatti, i ladri hanno cercato fra i vari uffici da dove sono riusciti a trovare a portar via due personal computer.

La scoperta, del furto messo a segno durante la notte fra lunedì e ieri, è stata fatta ieri mattina dai lavoratori. Subito è stato lanciato l’Sos e in via Esseneto si sono portati i carabinieri della stazione di Agrigento. I militari dell’Arma hanno fatto il classico sopralluogo di rito e allertato anche i colleghi della Scientifica. Gli specialisti si sono messi a “caccia” di tracce, indizi ed elementi per provare a stringere subito il cerchio sui malviventi. Perché è certo che ad entrare in azione è stata una banda. Impossibile pensare ad un ladro solitario.

Non è la prima volta che gli uffici distaccati del Libero consorzio vengono presi di mira, tanto quelli di via Esseneto quanto quelli di via Acrone e di via Demetra. In via Esseneto, i ladri c’erano già stati fra il primo e il 22 marzo dello scorso anno. Allora, però, dopo aver messo a soqquadro scrivanie ed armadi, non venne portato via nulla. Nel 2018, dagli uffici di via Demetra vennero portati via anche 2 fucili da caccia, uno dei quali adibito anche a lanciare le siringhe per addormentare gli animali, una pistola e tutte le munizioni della polizia provinciale.