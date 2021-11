Poliambulatorio di Lampedusa, via ad una giornata di screening oncologico e vaccinazioni

Lampedusa sarà sede domenica 21 novembre dell’ "Open day della prevenzione", una iniziativa organizzata dall’Asp di Palermo in collaborazione con il Comune.

Dalle ore 9 alle 16, al poliambulatorio di contrada Grecale, verranno effettuati senza prenotazione, con accesso diretto e gratuitamente, gli esami di prevenzione oncologica, ed in particolare: lo screening mammografico per le donne di età compresa tra 50 e 69 anni (mammografia); screening del tumore del collo dell’utero (paptest o hpv test per le donne di età compresa tra 25 e 64 anni) e distribuzione del Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto (50 – 69 anni di età). Nello stesso periodo l’Asp effettuerà a Lampedusa anche la vaccinazione anticovid.

Basterà presentarsi muniti di documento di identità e tessera sanitaria per ricevere la prima, seconda o terza somministrazione di siero. Un’apposita postazione sarà dedicata, inoltre, al rilascio del green pass a tutti coloro che ne hanno diritto, ma hanno riscontrato difficoltà a scaricarlo dal portale dedicato.

Gli over 65 ed i soggetti fragili avranno, infine, la possibilità a Lampedusa anche di effettuare la vaccinazione antinfluenzale.