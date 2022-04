Scoppia una bombola di gas nella notte, donna finisce in ospedale

Boato, durante la notte, nel quartiere di via Napoli a Campobello di Licata. E’ esplosa una bombola di gas in un appartamento dove risiede una famiglia di 4 persone: marito, moglie e 2 bambini. Il bilancio è di una persona ferita, la donna, che è stata portata all’ospedale di Canicattì ma che per fortuna non è in pericolo di vita. Gli altri componenti della famiglia si trovavano in un’altra stanza e sono rimasti illesi.

L’esplosione è stata sentita dagli altri condomini e abitanti della zona.

L’appartamento dove è avvenuta l’esplosione si trova al piano terra di una palazzina. I vetri delle finestre sono andati in frantumi.

Sul posto si sono subito precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Licata e Canicattì e i carabinieri della compagnia di Licata coordinati dal capitano Augusto Petrocchi. E’ stato effettuato un sopralluogo per verificare eventuali danni all’edificio.

La donna si trova all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì e le sue condizioni non destano preoccupazioni.