Strattonato ripetutamente e scippato della pochette, 15enne finisce in ospedale con una brutta frattura

Lo hanno seguito, sembra evidente, lungo viale Falcone-Borsellino. Giunti all’altezza della traversa per l’ex eliporto, in due – in sella ad un ciclomotore – sono entrati in azione e gli hanno scippato la pochette per uomo che il giovane agrigentino aveva in mano. Non è stato un colpo semplice per i due delinquenti. E questo perché il quindicenne ha, istintivamente, provato, e riprovato, a trattenere quel piccolo borsello. Ha dovuto però arrendersi alla furia del criminale che aveva agganciato la pochette e che, tentava, appunto, di portargliela via. Il quindicenne ha dovuto mollare la presa perché il rapinatore gli ha letteralmente spezzato un dito della mano. Il quindicenne è finito prima al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento dove i medici hanno accertato la frattura multipla e scomposta del dito della mano destra e poi è stato trasferito all’ospedale “Civico” di Palermo dove l’adolescente è stato sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico.

I due delinquenti – uno alla guida dello scorte e l’altro seduto dietro, che è l’autore dello scippo, - hanno abbandonato la pochette a poche centinaia di metri di distanza dal luogo dell’aggressione e scippo. Se ne sono immediatamente liberati non soltanto perché quella pochette era “incandescente” – se qualcuno li avesse trovati in possesso di quel borsello sarebbero immediatamente finiti nei guai -, ma anche perché all’interno non c’era assolutamente nulla. I soldi, quelle poche decine di euro che un quindicenne può possedere, ce li aveva in tasca, così come il telefono cellulare. All’interno del borsello, il ragazzo aveva soltanto degli effetti personali come documenti e chiavi.

A formalizzare una denuncia, per quanto il figlio ha vissuto, è stato il papà del quindicenne. Le ipotesi di reato, al momento a carico di ignoti, sono naturalmente quelle di rapina e lesioni personali gravi. Spetterà ai carabinieri della stazione di Agrigento provare - specie se le telecamere di videosorveglianza risulteranno essere funzionanti e se sono state capaci di riprendere se non la scena dello scippo, almeno quella dell’allontanamento dello scooter con a bordo dei sospetti - ad identificare i due delinquenti.