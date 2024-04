Lo sbarco di 11 feretri a Porto Empedocle, il prefetto: "Verrà creato un cimitero islamico in provincia"

La bimba di 6 anni, morta nel naufragio dei giorni scorsi in acque Sar Maltesi, verrà seppellita nel cimitero di Favara, realtà dove esistendo dei piccoli loculi vengono tumulati quasi sempre i bambini migranti che perdono la vita nel viaggio verso Lampedusa. Le altre bare andranno a San Biagio Platani, Santa Elisabetta, Sambuca di Sicilia, Raffadali, Ravanusa, Campobello di Licata e 4 a Palma di Montechiaro.

"I sindaci della provincia di Agrigento dimostrano di possedere le migliori virtù della Sicilia: accoglienza in senso ampio, disponibilità e generosità". Lo ha detto ad AgrigentoNotizie, sul molo di Porto Empedocle, poco prima dello sbarco degli 11 feretri giunti da Lampedusa, il prefetto Filippo Romano che ha voluto ringraziare i sindaci che ancora una volta hanno cercato e trovato posto nei cimiteri cittadini per far seppellire i migranti morti durante le traversate. "Stiamo lavorando, anche se speriamo che non sia necessario, un camposanto islamico. Un cimitero che servirà anche per gli islamici presenti regolarmente in questa provincia che hanno manifestato di recente la necessità e la disponibilità a collaborare alla realizzazione - ha spiegato Romano - . Sarà creato infatti a spese della comunità islamica. Sarà una piccola realizzazione, ma sarà un segno anche di integrazione". Fino ad ora, gli islamici residenti nell'Agrigentino o rimasti vittime di tragedie del mare sono stati trasferiti nel cimitero di Messina.