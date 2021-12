Continuano ad aumentare i positivi da Covid-19 a Santa Elisabetta, contagiato anche il sindaco

Aumentano i contagi da Covid-19, così come la preoccupazione, a Santa Elisabetta dove è risultato positivo anche il sindaco Mimmo Gueli.

"Numeri forniti dai dati ufficiali dell’Asp di Agrigento, nell’ambito di un quadro che è, purtroppo, in rapida evoluzione visto anche il numero dei bambini, familiari e operatori coinvolti dal focolaio innescato nei giorni scorsi che ci ha visto costretti a chiudere la nostra scuola, le strutture e i servizi comunali - ha spiegato il primo cittadino - . Tra i contagiati vi sono miei conviventi ed io personalmente, risultato positivo in esito al tampone molecolare a cui ho voluto sottopormi assieme alla mia famiglia per ovvie ragioni di responsabilità. A primo acchito sembrava la reazione alla terza dose che mi è stata somministrata domenica durante l’open day organizzato dalla nostra Ammistrazione con l’ASP di Agrigento, accompagnato da un senso di torpore e di stanchezza dopo un'intensa settimana di lavoro.. invece era il virus. Sono sereno e non ho paura nell’affrontarlo, poiché ho molta fiducia nei vaccini e nei mezzi della scienza medica. Ma sono parimenti molto preoccupato per la situazione in generale, anche se confortato dalla vicinanza e solidarietà di tanti cittadini. Comunque, a parte qualche sintomo sto bene, ma sono costretto ad un attento monitoraggio a cui devo sottopormi. Nonostante tutto l’isolamento a casa mi permette ugualmente di continuare a lavorare e a seguire l’attività dell'amministrazione".

"La velocità con cui il contagio si sta allargando rappresenta per tutti un dato di forte allarme, dunque non bisogna cullarsi… non bisogna abbassare la guardia, anche se vaccinati, bisogna stare in guardia - ha richiamato tutti all'attenzione il sindaco - . Io sono arrivato alla terza dose e sono incappato ugualmente nel contagio. Spero di uscirne presto e al meglio con quanti coinvolti.. soprattutto i piccoli a cui va una abbraccio affettuoso unitamente all'augurio di una pronta ripresa. Quello che vi dico ancora è prudenza e attenzione sempre!".