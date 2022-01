Bazar abusivo di merce contraffatta a San Leone, il Codacons: "Dove sono le forze dell'ordine?"

Gli anni passano, ma il fenomeno dell'abusivismo commerciale - sul lungomare di San Leone - rimane. Di "situazione ormai fuori controllo" ha parlato Giuseppe Di Rosa, vice presidente provinciale del Codacons di Agrigento.

"Mentre c’è chi si vanta di aver 'riportato la legalità' in città sequestrando delle 'stelle di Natale', il lungomare di San Leone per un chilometro, continua ad essere un bazar abusivo di merce contraffatta, in barba a tutte le leggi" - ha scritto Di Rosa - . Il vice presidente provinciale del Codacons ha chiesto "dove sono le forze dell'ordine? L'amministrazione comunale cosa ne pensa?".