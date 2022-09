”Presto questo rudere sarà solo un brutto ricordo”: ambientalisti annunciano la demolizione dell’ex “Baraonda”

L’ex chiosco “Baraonda”, nel cuore del Viale delle Dune a San Leone, preso sarà demolito. E’ questo l’annuncio social dell’associazione ambientalista “Mareamico”, presieduta da Claudio Lombardo, che vorrebbe liberare lo spazio che si affaccia sul mare da un vero e proprio eco-mostro, una struttura abbandonata da anni che giace nel più completo abbandono e che di certo non è un bel vedere. Tra l’altro è stata realizzata proprio a ridosso della pista ciclabile e del manto stradale, in una posizione che sovrasta la spiaggia e quindi ben visibile da chi transita sia a piedi che in auto.

In una zona balneare nevralgica per Agrigento, ormai disseminata di locali che ogni estate funzionano regolarmente, l’ex “Baraonda” è l’unica struttura rimasta inutilizzata.

“Non capisco come questo scempio sia rimasto lì da così tanto tempo”, “”Il rudere più vergognoso che da anni attende di essere demolito”, “E’ osceno”: questi alcuni commenti al post di Mareamico.