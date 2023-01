Rubati tutti i componenti del ripetitore di una tv privata: aperta un'inchiesta

Rubati tutti i materiali di una postazione-ripetitore di una tv privata locale. Il colpo è stato messo a segno a Villaseta, alla periferia di Agrigento. Il danno non è stato arrecato soltanto ai proprietari dell'emittente televisiva, ma anche alla comunità agrigentina che quotidianamente fa uno o più passaggi proprio su quella frequenza.

Ad agire - provocando appunto un danno importante - è stata una banda di malviventi. Impossibile pensare ad una o due persone soltanto. Delinquenti che sapevano, forse anche alla perfezione, dove mettere le mani. Non è escluso, ma non possono esserci certezze al riguardo, che siano entrati in azione dei "cacciatori" di ferro e "rame".

I malviventi hanno rubato praticamente tutto, anche i pannelli dell’antenna: impresa certamente non facile. Si tratta di tutta l’attrezzatura principale come trasmettitori, parabole e cavi di discesa. I ladri, che per entrare hanno segato un lucchetto, hanno “risparmiato” solo un ventilatore.

Sul posto del furto è accorsa una pattuglia dei carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Agrigento. I militari dell'Arma hanno già, naturalmente, avviato le indagini.

"Ci auguriamo - dicono i proprietari dell'emittente privata - che trovino al più presto l'autore del furto e i complici basisti. Abbiamo scoperto che ci hanno rubato anche il cavo di antenna della postazione della Rupe Atenea".