Hong Kong apre le porte a Rosita Piritore, una sua opera alla mostra cinese "Life"

Una palmese ad Hong Kong. Lei è Rosita Piritore apprezzata musicista che da tempo - nonostante la sua giovane età - ha girato il mondo. Oggi, la pamese, annuncia la presenza di una sua opera multimediale ad un innovativo spazio artistico virtuale cinese. L’opera della giovane artista si chiama “Quotidiano” ed è stata presentata alla mostra “Life”.

Un nuovo riconoscimento per il talento di Palma di Montechiaro. “Quotidiano”, nei prossimi giorni, sbarcherà anche in America. "Sono molto contenta - ha detto la ragazza - la durata della mostra è stata estesa fino al 14 novembre e nella seconda settimana la mostra sarà presentata anche su Artsteps". Mucista, artista a tutto tondo: Rosita è "figlia" dell'istituto Toscanini di Ribera. Per lei, riconoscimenti in ogni dove, per un talento che è stato appludito e sostenuto anche all'estero.