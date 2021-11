Preso con cocaina, hashish e marijuana: arrestato ventottenne

I carabinieri della tenenza di Ribera hanno arrestato un cittadino tunisino di 28 anni, senza fissa dimora, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga.

I militari hanno individuato l'alloggio del giovane, all'interno di un complesso di immobili abbandonati in via Tevere, e hanno eseguito una perquisizione che ha consentito di trovare 8 grammi di cocaina, 3 di marijuana e 5 di hashish oltre a 860 euro nonché materiale idoneo per il taglio ed il confezionamento della droga.

Il giovane, dopo l'arresto, è stato liberato in attesa del processo.