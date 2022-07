Dopo la rettifica dei confini con Aragona e Favara, toponimi confermati e cambiati: ecco quali

Il tratto di strada già denominato ?Salita Cognata" si chiamerà "Scalinata Triassi Artigiani del legno? e via Empedocle di Giardina Gallotti, il tratto che va da via Trieste all'area di campagna, verrà denominata via Accursia Pumilia. A deliberare i nuovi toponimi è stata la giunta comunale di Agrigento che ha anche confermato, dopo la rettifica dei confini tra i Comuni di Agrigento, Favara ed Aragona, le denominazioni di viale dell?industria, viale Miniera Principessa, via Miniera Monteleone e viale Mediterraneo.

Cambiato, invece, il nome della strada - attribuito dal Comune di Favara - via Carlo Azeglio Ciampi in via Giovanni Paolo II.

Queste nuove proposte di intitolazione erano state portate all?esame della commissione consultiva per la Toponomastica nelle sedute d'inizio dicembre 2021 e di marzo scorso. E la commissione ha espresso parere favorevole perché le proposte sono risultate essere conformi alle prescrizioni della normativa.