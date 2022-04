Redazione della Vas, palazzo dei Giganti affida l'incarico ad un professionista esterno

Sarà l'ingegnere Maurizio Erbicella ad occuparsi della redazione della valutazione ambientale strategica del territorio comunale di Agrigento, atto propedeutico all'attuazione delle previsioni contenute nel Prg.

Il sindaco Franco Micciché, all'inizio dello scorso febbraio, aveva dato indirizzo di proseguire l'iter tecnico-amministrativo per l'attuazione dell'attuale Prg per sfruttarne le potenzialità. E' necessario però provvedere prioritariamente alla valutazione ambientale strategica. La pianta organica del quinto settore di palazzo dei Giganti è però esigua ed è risultato necessario, quindi, avvalersi di una figura professionale per seguire l'iter della Vas. L'amministrazione comunale di Agrigento è ritenuto congrua la cifra di 70 mila euro, oltre Iva, per la redazione appunto della Vas.

La figura professionale per la redazione della Vas è stata individuata nell'ingegnere Maurizio Erbicella di Catania. E il professionista si è reso disponibile ad accettare l'incarico che, di fatto, è stato già affidato in maniera diretta.