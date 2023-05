Recupero di Porta dei Panitteri, la proposta: "Pronti ad intervenire"

E' una delle ultime porte di accesso alla città medievale ancora in piedi e pienamente fruibile, anche se così tanto inserita nel contesto urbano da essere quasi invisibile.

Stiamo parlando di Porta dei Panettieri, in via Empedocle. Di quel varco restano oggi un muro a "bandiera", un arco e un'edicola votiva. Tutto in stato di sostanziale abbandono o oggetto di interventi di restauro abbastanza "discutibili" negli anni passati.

Oggi a proporre un intervento per risanare alcune delle vecchie ferite è l’Accademia di Belle arti Michelangelo di Agrigento che, attraverso il proprio direttore, Alfredo Prado, si dice pronta "a realizzare le modanature in pietra da sostituire al cemento dell’edicola dov’è esposta e venerata Maria dell’Odigitria".

Il riferimento è appunto alla colata grigia che - non si sa chi - ha usato per ricostruire parte della facciata.