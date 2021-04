Cagnolina anziana abbandonata in campagna: l'appello di Balzoo

Abbandonata in una vecchia casa senza cibo e acqua. E' la storia di Gina, una cagna di 14 anni che è stata tratta in salvo in contrada San Marco di Sciacca dall'associazione Balzoo.

“La sua famiglia è partita per la Germania e l’ha abbandonata nella vecchia casa. La vicina per anni gli passava il cibo dal muretto di confine – racconta l’associazione – . Poi un parente è andato a vivere in quella casa e per liberarsi di lei l’ha portata in un paese vicino e l’ha abbandonata. Dopo una settimana Gina riuscì a tornare, da sola, chissà da dove, e chissà per quanto ha camminato – prosegue l’associazione –. Per 4 anni ha vissuto in quella strada. Ogni tanto provava a rientrare in casa, ma veniva ributtata fuori”.

La cagna versa oggi in gravi condizioni ed è stata ricoverata perché affetta da leishmaniosi e con un tumore in una della delle zampe.