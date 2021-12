Raccolta differenziata, operatori ecologici al lavoro a Natale e capodanno

Rimane regolare la raccolta rifiuti ad Agrigento e in diversi comuni della provincia. Gli operatori ecologici lavoreranno anche sabato 25 dicembre, giorno di Natale, per svuotare i mastelli dell'umido e quelli del vetro in modo da impedire l'accumularsi di rifiuti, soprattutto dell'organico, durante le giornate festive.

La raccolta dei rifiuti non verrà effettuata il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, perchè si tratta di una domenica e riprenderà regolarmente lunedì 27 dicembre con la frazione umida. Raccolta regolare anche per sabato primo gennaio.