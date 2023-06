Differenziata, salta la raccolta del vetro e del cartone dei negozi

Raccolta differenziata a regime ridotto il giorno della festa della Repubblica. Domani sarà effettuata la sola raccolta della plastica, di conseguenza i cittadini non dovranno esporre i mastelli del vetro. Lo fa sapere il Comune di Agrigento con una nota del proprio ufficio stampa.

Limitazioni in vista anche per le utenze commerciali che non dovranno esporre i mastelli del cartoone. "Tutto ciò - fanno sapere ancora da Palazzo dei Giganti - in quanto le piattaforme per il conferimento di vetro e cartone rimaranno chiuse per la festività".