Perde all'improvviso coscienza e si teme il peggio: 17enne trasferito all'ospedale di Caltanissetta

Cosa abbia determinato l'improvviso malore non è chiaro. Si è però temuto il peggio per un diciassettenne, ospite di una casa d'accoglienza di Racalmuto, che è stato portato in elisoccorso all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta.

E' accaduto tutto nella tarda mattinata. L'Sos alla sala operativa del 118 è giunto, appunto, da una casa di accoglienza per minori dove il ragazzo - che aveva perso coscienza - alloggia. Nel giro di pochi minuti, a Racalmuto, è giunto l'elisoccorso del 118. I sanitari hanno subito accertato che il minorenne non era in arresto cardiaco e dopo le primissime cure lo hanno caricato sull'elisoccorso e trasferito al "Sant'Elia". Il ragazzo è stato sottoposto ad alcuni controlli sanitari: sta bene, non è in pericolo.