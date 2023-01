Controlli sulla movida: 88 multe per posteggio "selvaggio" nel giro di poche ore

Niente musica ad alto volume o disturbo della quiete pubblica, né mancato o ritardato rispetto dell’ordinanza di chiusura dei locali della movida. Il maxi schieramento interforze per controllare, archiviate le festività natalizie, tutti i locali del centro storico e di San Leone ha accertato il pieno, totale, rispetto delle regole. Ma resta, purtroppo non resta che prenderne atto, il fenomeno – che può anche determinare rischi e pericoli in caso di necessità di soccorsi – del parcheggio selvaggio. Gli agenti della polizia municipale hanno infatti, nel giro di poche ore, sabato sera, elevato 88 contravvenzioni per sosta abusiva. Di fatto, tanto nelle piazze Vittorio Emanuele ed Aldo Moro, nonché a Porta di Ponte, in via Acrone e piazza Stazione, le auto, ancora una volta, sono state lasciate un po’ come capita, in doppia o tripla fila, o laddove non avrebbero potuto – trattandosi di parcheggi riservati – stare. Solita storia, insomma, per una realtà che fa sì i conti con la mancanza di parcheggi, ma che non ha nessuna intenzione di rispettare le regole.

Verosimilmente, superate le festività natalizie, gli automobilisti credevano, sbagliando, che non ci sarebbero stati controlli. Ed invece anche gli agenti della polizia municipale, così come polizia, carabinieri e guardia di finanza, sabato sera e notte, erano regolarmente in servizio e hanno multato tutti coloro che se ne sono infischiati delle regole.