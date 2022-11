Bambino di 3 anni rischia di soffocare, salvato in extremis da due poliziotti

Ha rischiato di morire, ma per fortuna a pochi passi dalla sua abitazione c'erano due "angeli custodi": gli agenti Giovanni Croce e Maurizio Passarello del commissariato "Frontiera". Due poliziotti che si sono mobilitati, e conoscendo le corrette manovre da effettuare, hanno salvato il piccino di appena 3 anni.

Il bambino ha rischiato di morire soffocato al culmine di una crisi convulsiva dovuta all'innalzamento della temperatura corporea - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - . I due poliziotti erano impegnati in un ordinario posto di blocco, all'ingresso della centralissima via Roma. Si sono insospettiti a causa degli strani movimenti nei pressi di un'abitazione e hanno, appunto, deciso di intervenire senza perdere tempo. Una tempestività e una conoscenza delle manovre da effettuare, per evitare che il piccoletto ingoiasse la lingua, che ha di fatto scongiurato la tragedia. Poi è arrivata l'ambulanza del 118 che ha trasferito il piccino in ospedale, al "San Giovanni di Dio", dove è stato ricoverato per un paio di giorni. Le sue condizioni di salute sono migliorate.