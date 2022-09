Quell'emergenza mai tramontata: l'occupazione abusiva di alloggi popolari, firmati tre nuovi sgomberi

Ciclicamente ritorna agli onori della cronaca. E' l'emergenza case a Porto Empedocle. Un'emergenza che torna a riemergere nel momento in cui, dal Comune, firmano nuove ordinanze di sgombero di alloggi popolari occupati abusivamente. E negli ultimi giorni di provvedimenti di questo genere ne sono stati siglati ben tre. Quindici i giorni di tempo dati ad altrettante donne che sono risultate essere abusivamente sistemate in alloggi popolari di via Cesare Battisti, via Vincenzella e via Dello Sport.

Entro 15 giorni dovranno lasciare liberi gli appartamenti di edilizia popolare che sono stati, appunto, occupati senza alcun titolo. Le diffide erano state già, nei passati mesi, inviate alle donne che, con i loro familiari, risiedono negli alloggi. E al Comune di Porto Empedocle, in tutte queste settimane, non è arrivata nessuna comunicazione. Ecco dunque che si è arrivati al provvedimento di sgombero. Le abitazioni dovranno essere liberate entro 15 giorni. In caso contrario, la polizia municipale passerà allo sgombero coattivo.

Nella città marinara, il 10 per cento circa delle case popolari sono occupate in maniera abusiva: l?ultimo censimento realizzato dal Comune "parlava" di oltre 130 famiglie ? sulle complessive 1.500 che abitano nelle case popolari ? presenti, in altrettante abitazioni, in maniera abusiva. Chi occupa queste case non paga l'affitto, non paga le tasse e non fa la raccolta differenziata.