Nascondeva revolver clandestina e cartucce, arrestato pensionato

Nascondeva in una borsa, occultata nelle pertinenze della sua abitazione: in contrada Grecale, una revolver calibro 38 special, con matricola abrasa, carica di sei cartucce, ma anche 17 proiettili e 3 bossoli calibro 9. E’ per l’ipotesi di reato di detenzione abusiva di armi clandestine che un pensionato settantacinquenne è stato arrestato. A farlo, dopo una perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica di Agrigento, sono stati i carabinieri della stazione isolana che sono coordinati dal comando compagnia della città dei Templi. L’anziano lampedusano è stato anche denunciato per minaccia a pubblico ufficiale. Pare che non abbia gradito la perquisizione domiciliare che i militari dell’Arma stavano eseguendo. Su disposizione del magistrato, il settantacinquenne è stato posto – in attesa dell’udienza di convalida – ai domiciliari.

La pistola, così come le munizioni, sono state, naturalmente, poste sotto sequestro. La revolver calibro 38 special, con matricola abrasa, verrà – come procedura investigativa impone – inviata al Ris di Messina. Gli specialisti dell’Arma la sottoporranno a tutti i necessari accertamenti per stabilire e se è stata usata o meno, ed eventualmente in che circostanze. Ma proveranno, laddove possibile, anche a stabilirne la provenienza. I carabinieri della stazione della più grande delle isole Pelagie, da più mesi, risultano essere impegnati su “fronti” operativi diversi da quelli tradizionali: non soltanto lotta all’abusivismo edilizio infatti, ma anche ricerca e sequestro – con arresti – di droga e armi.