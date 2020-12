Nuova ondata di maltempo si abbatte sulla provincia: è allerta "arancione"

Nuove brutte notizie in arrivo: il week end sarà infatti caratterizzato da una nuova ondata di maltempo. La Protezione civile ha diramato l'avviso di rischio meteo-idrogeologico e idraulico che varrà dalle 16 di oggi, 5 dicembre e fino alle 24 del 6 dicembre e conferma il livello di allerta meteo "gialla" e la fase operativa di preallerta dalle 16 alle 24 del 05 dicembre, mentre, per le successive 24 ore (ossia dalle 00:00 alle 24:00 del 06/112/2020) il livello è "arancione" e la fase operativa di "attenzione" con rovesci o temporali.

In questo secondo caso sarà necessario adottare alcune accortezze: non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di un corso d’acqua in piena; non sostare nei luoghi e nelle aree dove sono presenti alberi ad alto fusto a rischio caduta; non soggiornare o permanere in locali seminterrati o comunque posti al di sotto del livello stradale; non allontanarsi, durante i fenomeni di precipitazioni, dalle proprie abitazioni se non per motivi strettamente necessari; mettere in salvo tutti i beni collocati in locali allagabili e porre al sicuro la propria automobile evitando la sosta nelle zone più a rischio evitandone l’uso se non in caso di necessità; di non tentare di arginare la massa d’acqua – spostarsi ai piani superiori;

non sostare in aree soggette a esondazioni o allagamenti anche in ambito urbano.