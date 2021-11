Continua il maltempo sulla provincia: anche domani sarà allerta "gialla"

Domani sarà un'altra giornata di "passione" da un punto di vista meteorologico sulla provincia di Agrigento e su tutta l'Isola.

A dirlo è la Protezione civile regionale, che ha diffuso un'allerta meteo di livello "giallo" anche per la giornata di domani, indicando anche la possibilità di condizioni meteo avverse come piogge di forte intensità e venti abbastanza violenti con mare mosso lungo le coste.

L'appello a tutti è quindi alla massima prudenza soprattutto in caso di "condizioni strutturali inadeguate dei corsi d'acqua e delle reti fognarie e in caso di beni ubicati in prossimità o all'interno di zone vocate al dissesto idrogeologico e idrauliche".