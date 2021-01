"Ha picchiato e frustato la moglie", romeno condannato a quattro anni

Per anni avrebbe maltrattato la moglie, picchiandola e frustandola. Per questo motivo un cittadino romeno, residente a Sambuca di Sicilia, è stato condannato dal tribunale di Sciacca a quattro anni di reclusione per maltrattamenti. Lo riporta oggi il Giornale di Sicilia.

L'uomo, che si trova già in carcere in seguito all'aggravamento della misura cautelare disposta in passato di divieto di avvicinamento alla casa familiare, è accusato di reiterate violenze e vessazioni nei confronti della donna, di tipo fisico e morale. In diverse occasioni l'avrebbe infatti colpita con oggetti vari come sedie e pc, pugni e ginocchiate e l'avrebbe anche frustata con l'uso di una cintura. I fatti sarebbero avvenuti tra il 2015 e il 2020.