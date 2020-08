Decoro urbano, le palme di viale Sicilia in grave stato di abbandono

Versano, come sempre, in pericoloso stato di abbandono le palme di viale Sicilia a Fontanelle. Dalla foto a corredo di questo articolo è facile riscontrare come le piante si trovino in cattive condizioni perché non oggetto di interventi di manutenzione. Oltre la grande abbondanza di erbacce ormai secche, ottimo innesco per potenziali incendi, le palme infatti non ricevono “attenzioni” da parecchio tempo: un intervento di potatura avrebbe consentito infatti di eliminare tutta la parte ormai morta anch’essa facilmente preda delle fiamme evitando rischi per la collettività ma anche per le piante, che quasi ogni anno vengono danneggiate dai roghi con potenziali ripercussioni su persone e cose e prima ancora sulle palme stesse.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.