Marito sfregiato con l'acido dalla moglie, il fratello della vittima: “Non ci può essere perdono”

Dopo la confessione resa dalla cinquantenne di Palma di Montechiario al gip del tribunale di Agrigento, rea di aver sfregiato il marito con l'acido proclamandosi poi vittima dell'aggressione, AgrigentoNotizie ha intervistato il fratello dell'uomo inizialmente arrestato e poi rimesso in libertà. Il 48enne è ancora ricoverato al centro grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Lo scorso 5 dicembre fu lui a soccorrere per primo il fratello, portandolo subito al vicino nosocomio di Licata da dove poi, in elisoccorso, fu disposto il trasferimento della struttura sanitaria etnea. “Ero a letto, stavo riposando – dice ai microfoni di AgrigentoNotizie il fratello della vittima – . Ho sentito mio fratello che gridava, piangeva e mi chiamava. Ho chiesto che cosa fosse successo e mi ha detto che gli era stato gettato dell'acido addosso. Quando siamo arrivati in ospedale, il dottore ha visto anche i buchi causati nell'abbigliamento dall'acido. Viste le sue gravi condizioni, hanno deciso di portarlo a Catania in elicottero”.

Il 48enne, ricoverato dallo scorso 5 dicembre, è stato già sottoposto a quattro interventi chirurgici e, secondo quanto riferito dai medici ai familiari, ne dovrà subire altri per sanare le gravissime lesioni cagionate dal liquido corrosivo che lo ha raggiunto al volto, sul collo e nelle spalle. La Procura della Repubblica di Agrigento ha assicurato ulteriori verifiche sul caso che però, con l'ammissione dei fatti della donna, detenuta da giovedì scorso nella casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento, potrebbe portare ad una più rapida chiusura delle indagini. Intanto, il fratello della vittima esclude il perdono per la donna. “Dio la deve perdonare – dice – io non la posso perdonare, neanche la voglio nominare per l'azione barbara che ha fatto”.

L'uomo, in merito ai rapporti con la cognata, ha detto anche che non c'erano mai stati problemi, a parte una denuncia che la stessa aveva fatto nei confronti del marito e che avevano causato la sua collocazione in una casa protetta. Niente però, secondo quanto detto dal fratello della vittima, avrebbe mai fatto pensare a quello che poi sarebbe accaduto il 5 dicembre scorso.