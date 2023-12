Donna sfregia l'ex marito, Di Leo: “Non ho mai visto una persona aggredita con l'acido con lesioni così limitate e superficiali”

“La situazione appariva poco chiara sin dal principio perché io non ho mai visto una donna aggredita con l'acido che ha lesioni limitate e superficiali e l'aggressore, viceversa, fisicamente distrutto. Questa è stata la prima anomalia nella narrazione resa dalla signora in ospedale davanti alla dottoressa Cifalinò che ha condotto le indagini nella prima fase. Preso atto di questo, abbiamo deciso di agire con la massima prudenza facendo tutti gli accertamenti, poi la polizia giudiziaria ha svolto ulteriori riscontri, abbiamo verificato alcune cose che ci erano state dette nell'immediatezza che non corrispondevano a verità, ulteriori contraddizioni. Abbiamo ancora degli accertamenti tecnici in corso, la signora deve essere interrogata, dovranno essere risentiti i figli della signora, dovremo svolgere ulteriori attività di riscontro su una serie di vicende, sia pregresse che attuali, detto questo poi tireremo le fila di questa vicenda che, ormai a me sembra, nella sua dinamica materiale, abbastanza chiara.” Così il procuratore della Repubblica di Agrigento, Giovanni Di Leo, dalla sala San Michele Arcangelo della Questura, ha parlato dell'arresto della cinquantenne di Palma di Montechiaro che è indagata per le ipotesi di reato di calunnia e deformazione della persona mediante lesioni permanenti al viso commessi lo scorso 5 dicembre in danno dell'ex coniuge. Dunque secondo quanto finora ipotizzato dagli inquirenti, sarebbe stata lei, contrariamente a quanto sostenuto dalla donna, a sfregiare l'ex marito con l'acido. Ferite permanenti che, per come ribadito dallo stesso procuratore in conferenza, segneranno per sempre la fisionomia dell'uomo.

"Sottolineo la sinergia fra gli uffici che è stata indispensabile per arrivare, per ora, ad un successo investigativo così importante che tende a ristabilire una realtà dei fatti che inizialmente non appariva molto chiara - ha detto il neo capo della Squadra Mobile, il vice questore Vincenzo Perta - . C'è stato un impegno, giorno e notte, per arrivare alla verità che continuiamo a cercare. Le indagini proseguono e dobbiamo cercare di capire ulteriori punti oscuri della vicenda che ovviamente potranno essere chiariti adesso e poi ulteriormente sottoposti al vaglio dell'autorità giudiziaria".