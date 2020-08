"Vogliamo tornare alla normalità", sit in di protesta al "Giovanni Paolo II"

Nuovo sit in di protesta davanti all'ospedale di Sciacca per contestare la riduzione dei servizi offerti alla cittadinanza da parte del comitato Sanità della città delle Terme.

I cittadini, riuniti nel comitato civico Sanità, contestano la lentezza con cui il nosocomio sta tornando alla normalità dopo la complessa fase connessa al Covid-19.

Tra le criticità maggiori, denuncia il comitato, lunghe file di attesa per alcune visite, carenze di personale, il perdurare delal chiusura dell'unità operativa di medicina. Chiesto un incontro con il nuovo commissario e direttore generale, dopo i confronti già avuti nel recente passato con la governance dell'Azienda sanitaria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.