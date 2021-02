Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 24 positivi e 3 nuovi ingressi in ospedale: 28 i ricoverati

Tre nuovi ricoveri, 24 contagi e 27 guariti. Sono questi i numeri principali del nuovo report (quello di venerdì 5 febbraio) dell'Asp. I nuovi contagi da Covid-19, i 24 casi, sono emersi dopo aver eseguito 257 tamponi. E gli infettati dal virus, da quando è scoppiata la pandemia, è arrivata a ben 5.242 casi.

Ricoveri

Sono 28 gli agrigentini che si trovano in degenza ordinaria/subintensiva, 20 sono ricoverati all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento, 7 al "Giovanni Paolo II" e uno in un ospedale fuori provincia. Cinque i ricoverati in Terapia intensiva: 3 si trovano al nosocomio della città dei Templi e 2 in quello di Sciacca. Dieci invece gli agrigentini sistemati in strutture lowcare.

L'andamento

Agrigento, ieri, risultava avere 101 "attualmente positivi"; Alessandria della Rocca era a 0; così come Aragona e Bivona. Burgio aveva 2 contagiati; 10 a Calamonaci; Caltabellotta e Camatra: 0; Cammarata: 2; Campobello di Licata: 28; Canicattì: 43; Casteltermini: 4; Castrofilippo: 2; Cattolica Eraclea: 10; Cianciana e Comitini, ieri, erano a 0. Favara - stando sempre al report dell'Asp - ieri era 56 "attualmente positivi"; Grotte: 2; Joppolo Giancaxio: Licata: 71; Lucca Sicula: 4; Menfi: 12; Montallegro: 16; Montevago: 10; Naro: 14; Palma di Montechiaro: 15; Porto Empedocle: 40; Racalmuto: 9; Raffadali: 27; Ravanusa: 48; Realmonte: 4; Ribera: 41; Sambuca di Sicilia: 8; San Biagio Platani: 2; San Giovanni Gemini: 8; Sant'Angelo Muxaro: 0; Santa Elisabetta: 3; Santa Margherita di Belice: 9; Santo Stefano Quisquina: 0; Sciacca: 40; Siculiana: 5 e Villafranca Sicula: 0.