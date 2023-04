Ridotti gli orari di visita al museo di Santo Spirito: scatta la protesta delle guide turistiche

Nel centro storico della città dei templi il museo civico di Santo Spirito ha ridotto gli orari di visita: il pubblico potrà accedere dal lunedì al venerdì di mattina. Di pomeriggio, fino alle 18, solo nelle giornate di martedì e giovedì. “Tutto questo - spiegano le guide turistiche che hanno avviato un’azione di protesta - senza alcuna comunicazione e informazioni da parte dell'amministrazione comunale”.

Avevamo accolto - spiega Liliana Magro, presidente dell'associazione Guide turistiche città di Agrigento - la rimodulazione degli orari includendo anche il sabato e la domenica, fatta a settembre con grande spirito propositivo e ritenendola una giusta direzione verso la promozione turistica dell'importante bene Chiaramontano, simbolo del centro storico agrigentino. In un’ottica di costruzione dell'offerta culturale in vista del 2025, la situazione attuale è fortemente limitativa e senza ombra di dubbio necessita di una immediata e risolutiva attenzione.

L’apertura a orari alterni rischia di disincentivare quella fetta di visitatori di prossimità, e non solo, che intendono conoscere e quindi visitare il nostro meraviglioso centro storico ed i suoi tesori attraverso percorsi storico-culturali. Qualunque motivo abbia innescato una marcia indietro rispetto ad un’apertura del sito, così com'era stata impostata nel settembre scorso, non è giustificabile. Chiediamo che venga rimodulato nell'immediato il calendario, che oggi penalizza una dignitosa fruizione turistica del sito e penalizza anche chi, come noi guide, di cultura, vive". A portare avanti la protesta, oltre a Liliana Magro, anche le altre componenti del direttivo dell’associazione: Graziella Spina, Liliana Giudice, Mirella Salvaggio e Anna Capodicasa.