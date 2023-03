Capitale italiana della cultura 2025: ecco le opinioni degli agrigentini

In pochi hanno voluto rilasciare una dichiarazione davanti alla telecamera, ma hanno manifestato gioia per la vittoria della città al concorso del ministero

Discussioni sul calcio e sulla politica rinviate per oggi ad Agrigento, in città non si parla d'altro che dell'assegnazione del titolo di Capitale italiana della cultura 2025.

AgrigentoNotizie ha fatto un giro in centro per chiedere agli agrigentini quale fosse la loro opinione , come sempre accade ad Agrigento, la stragrande maggioranza delle persone è restia a parlare ai microfoni, ma qualcuno si è fermato per commentare la lieta notizia dimostrando comunque soddisfazione per il territorio.

