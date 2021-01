Blitz antimafia “Oro bianco”, il colonnello Stingo: ”La mafia esiste ma lo Stato c’è”

"Abbiamo colpito una joint venture di gruppi mafiosi agrigentini e palermitani che negli ultimi due anni hanno deciso di reinvestire i proventi delle attività estorsive nel traffico di sostanze stupefacenti, ciò che colpisce in modo particolare è il forte legame che unisce cosa nostra, stidda e ‘ndirne calabresi".

Queste, dai microfoni di AgrigentoNotizie sono state le parole del colonnello, Vittorio Stingo, comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento a margine della conferenza sul blitz antimafia “Oro bianco”.

Fiumi di droga, estorsioni, minacce e il "braccetto" con la politica: ecco i dettagli dell'operazione "Oro bianco"

“La mafia esiste ma lo Stato c’è – ha aggiunto il colonnello Stingo - l’arma dei carabinieri è presente ovunque in questa importante battaglia contro la criminalità organizzata. I Carabinieri combatto al fianco dei cittadini che – ha detto ancora il primo ufficiale dell’arma in provincia di Agrigento - hanno deciso di uscire dal buio e di aiutarci in questa lotta per sconfiggere coloro i quali impediscono la crescita economica del territorio attraverso la violenza delle estorsioni”.

La maxi operazione "Oro bianco", fra gli arrestati un bancario-consigliere comunale

