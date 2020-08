La morsa del caldo non allenta la sua presa: domani sarà una giornata "infernale"

Anche domani sarà una giornata "infuocata" per la provincia di Agrigento, con un alto rischio che questo provochi roghi complessi da domare. L'allerta arriva dal dipartimento regionale della Protezione civile, che ha diramato un avviso di rischio incendi e ondate di calore dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore.

Il bollettino, in particolare, per la provincia di Agrigento - relativamente al rischio incendi -, ha fissato il livello di allerta ad "attenzione" e la pericolosità come "alta", per quanto la Protezione civile preveda in prospettiva un progressivo calo delle temperature. Una classificazione in zona "rossa" che già negli ultimi due giorni era stata fatta per il nostro territorio, che appare sempre più attanagliato nella morsa del caldo torrido.