Lavori conclusi, tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo parco giochi della scuola “Macaluso”

E’ stato completato il nuovo parco giochi della scuola “Generale Macaluso” di Racalmuto. Martedì 28 marzo è prevista la cerimonia inaugurale a mezzogiorno. L'iniziativa è della ditta Iseda e ricade all'interno dell'appalto del servizio di igiene ambientale.

Il parco giochi si estende per una superficie totale di 100 metri quadrati è stato allestito nell’aiuola a destra dell’ingresso principale della scuola.

Alla cerimonia parteciperà, tra gli altri il sindaco Vincenzo Maniglia che ha fortemente voluto la realizzazione del progetto per i bambini. Con lui ci saranno anche i rappresentanti dell’Iseda che ha realizzato il progetto.

Sul pavimento antitrauma certificato, sono stati installati diversi giochi tra cui un’ altalena doppia, un dondolo a due posti, un gioco a molla, una giostra circolare inclusiva ed uno scivolo .

Particolare attenzione è stata adottata nella scelta della giostra inclusiva. Il suo design particolare con il tubo posto in prossimità del pollice, infatti, servirà da appoggio aiutando l’accesso e la discesa ai bambini con funzionalità motorie ridotte, favorendo di fatto l’interazione con bambini normodotati ed educando la comunità al valore unico dell’inclusione e all’importanza dello stare insieme. Nel disporre i giochi si è tenuto particolarmente conto delle aree di pertinenza per evitare incidenti. Tutti i giochi sono realizzati dalla ditta Intergreen, leader mondiale nel settore dell’arredo urbano. I materiali impiegati rispettano le normative in materia di ambiente e sicurezza, il legno è ricavato da foreste eco-sostenibili così come la gomma che viene derivata da materiali di riciclo.