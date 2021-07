Automobilisti sempre più indisciplinati: pugno duro della polizia municipale

Numerose le sanzioni elevate negli ultimi 10 giorni per limitare i comportamenti scorretti soprattutto nel centro città

Sosta "selvaggia" nel cuore del centro città, senza rispetto per divieti e anche per i posti riservati ai disabili: la Polizia municipale usa il pugno duro.

Secondo quanto scritto dall'edizione odierna del quotidiano La Sicilia, infatti, sono più di 100 le contravvenzioni elevate negli ultimi 10 giorni, che si aggiungono ovviamente a quelle rilevate dallo "street control", la videocamera "smart" installata su alcune auto della Municipale. Numerose le multe che sono scattate per la sosta senza il dovuto ticket, ma anche per parcheggio in zone dove era vietato o che sono dedicate a specifiche categorie.