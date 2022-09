Prende fuoco il cantiere delle case popolari incompiute, il sindaco: "Perché proprio adesso?"

"A giorni arriverà il decreto di finanziamento per il completamento di 18 alloggi case Popolari, da anni ferme, 18 famiglie potranno avere una nuova casa, ma purtroppo oggi pomeriggio qualcuno ha ben pensato di incendiarle: perché?".

A denunciarlo, sui social, è il sindaco di Montallegro e candidato alle elezioni regionali Giovanni Cirillo nel raccontare che oggi in tarda mattinata qualcuno ha dato alle fiamme il cantiere delle strutture incomplete da anni in contrada Ferruzza. Non un atto casuale, secondo il primo cittadino, che nei commenti al suo "post" scrive: "Non cerchiamo di fare filosofia, cercando di giustificare chi invece ha fatto di proposito, in un determinato momento, questo inutile gesto creando un danno alla nostra comunità - dice -. Domani andrò in caserma per depositare una denuncia contro ignoti".