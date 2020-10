Poliziotti aggrediti dai migranti, scatta un arresto: tunisino in manette

Con l'accusa di avere aggredito e ferito un ispettore della polizia che era in servizio di vigilanza al centro d'accoglienza Villa Sikania di Siculiana, è stato arrestato un tunisino dai poliziotti del reparto Mobile di Napoli e dai carabinieri del dodicesimo battaglione di Palermo. Erano tutti addetti al servizio d'ordine esterno alla struttura. All'immigrato sono state contestate le ipotesi di reato di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Su disposizione del sostituto procuratore di turno di Agrigento, il migrante è stato posto agli arresti domiciliari nello stesso centro d'accoglienza di Villa Sikania. L'ispettore della polizia, aggregato proprio per il servizio di vigilanza, ha riportato ferite - che sono state suturate dai medici dell'ospedale di Agrigento - sopra e sotto un occhio.

L'aggressione

Una quindicina di migranti si sono scagliati contro i poliziotti di turno in servizio di vigilanza, davanti al cancello, al centro d'accoglienza Villa Sikania di Siculiana. Uno in particolar modo avrebbe aggredito un ispettore, aggregato proprio per il servizio di vigilanza, che è rimasto ferito fra la fronte e il sopracciglio.

L'ispettore della polizia è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Quattro o cinque i migranti che sono riusciti ad allontanarsi dalla struttura. Le ricerche sono in corso in tutta l'area circostante. L'immigrato che ha aggredito e ferito il poliziotto è stato bloccato dagli agenti. La sua posizione è al momento, al vaglio.

L'intervento di Salvini

(Aggiornato alle 20:12)