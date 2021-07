"Progetto Spartacus", dopo l'assoluzione Mariella Lo Bello pignora l'assessorato per il rimborso delle spese legali

Era stata citata in giudizio per avere contribuito alla programmazione con un addebito di 885.250 euro. Adesso la procedura esecutiva per ottenere le somme sostenute in giudizio

Con la sentenza dello scorso gennaio 2021, la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana - ha respinto l’appello proposto dalla Procura Regionale della Corte dei Conti, assolvendo da ogni addebito erariale l’ex assessore regionale Maria Lo Bello citata in giudizio per avere asseritamente contribuito, con il proprio voto favorevole, in quanto componente della Giunta Regionale, all’adozione della famosa delibera n. 328/2013, così fornendo il proprio apporto alla programmazione ed esecuzione dell’ormai ben noto progetto “Spartacus”, con un addebito alla stessa contestato pari complessivamente a 885.250,00 euro.

Costituitasi in entrambi i gradi di giudizio, con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino, l’ex assessore Lo Bello aveva contestato l’assenza di qualsivoglia nesso causale tra la suddetta deliberazione n. 328/2013 ed il presunto danno contestato dalla Procura.

Con la medesima sentenza assolutoria resa in appello, la Corte dei Conti ha condannato l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana al pagamento delle spese giudiziali liquidate nella misura di 4.000,00 euro, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.

Tuttavia, a fronte del persistente mancato pagamento delle suddette spese di giudizio liquidate in suo favore, l’ex assessore Lo Bello si è vista costretta ad intraprendere una procedura esecutiva nei confronti della medesima Amministrazione regionale dalla stessa presieduta all’epoca dei fatti oggetto del giudizio di responsabilità, al fine di ottenere il pagamento delle somme spettanti.

A seguito dell’avviata procedura esecutiva, è stato richiesto di vincolare presso la Tesoreria Regionale le somme dovute dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana nei confronti del suo ex Assessore Maria Lo Bello per effetto della sentenza resa dalla Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, nella misura di 8.500,00 euro.