Manutenzione strade, maxi appalto da quasi un milione e mezzo di euro: ecco le zone interessate

Quasi un milione e mezzo di euro per migliorare la va viabilità della zona est della provincia con diversi lavori di manutenzione straoridnaria che interesseranno buona parte del territorio dei comuni di San Giovanni Gemini e Cammarata fino ad arrivare a Licata. La progettazione di questi lavori è stata eseguita dal settore “Infrastrutture stradali” del Libero consorzio comunale per un costo totale a base d’asta di 1.423.500,00 euro oltre iva. Il Libero Consorzio procederà all'affidamento attraverso un'indagine di mercato per individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata. L'accordo quadro annuale dei lavori di manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali che interessano i territori nella parte est della provincia di Agrigento sarà affidato ad un solo operatore economico. La procedura si svolgerà in modalità telematica.

Le istanze per l'indagine di mercato dovranno pervenire entro le ore 12 del 25 marzo prossimo. Verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il “Portale Appalti” del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

?Previsti la risagomatura dei tratti stradali deteriorati con conglomerato bituminoso a caldo; il ripristino delle opere di presidio stradale esistenti e la costruzione di nuove cunette; la realizzazione di gabbioni metallici con pietrame, per evitare lo scivolamento di terreni e detriti da monte sul piano viabile; la rimozione di materie, detriti e fanghiglia dalla sede stradale a seguito di eventi atmosferici straordinari, eseguita con mezzi meccanici. Inoltre è richiesta la manutenzione della segnaletica stradale e delle barriere di protezione incidentate a tutela della pubblica incolumità

?L’esame delle manifestazioni di interesse e l’eventuale sorteggio verranno effettuati in seduta pubblica, tramite la piattaforma telematica Maggioli, il 28 marzo prossimo alle 9 nella sala gare del Libero consorzio comunale di Agrigento in via Acrone 27.