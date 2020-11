"Sorella Sanità", ok all'abbreviato per Manganaro: dovrà restituire un milione di euro

Il manager di origini agrigentine Salvatore Manganaro potrà patteggire la pena a quattro anni e due mesi a condizione che restituisca le tangenti incassate, per un valore complessivo di circa un milione di euro.

La decisione è stata presa dal Gup del Tribunale di Palermo e riguarda uno dei dieci coinvolti nell'inchiesta "Sorella Sanità" che hanno puntato a riti alternativi. In 7, tra cui gli ex manager delle Asp di Palermo e Trapani, Antonio Candela e Fabio Damiani, optavano per l'abbreviato.

Per l'accesso al patteggiamento avrebbe pesato, nel caso di Manganaro, la sua collaborazione con i magistrati che stanno curando l'inchiesta, per quanto appunto quello che è accusato di essere stato un "faccendiere" in una più ampia vicenda di presunta corruzione all'interno del mondo della sanità siciliana, dovrà restituire le presunte tangenti incassate.