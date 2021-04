Bruciano autocarro e Fiat Croma nel giro di un'ora: è stata una nuova notte di fuoco

Un autocarro e una Fiat Croma distrutti dalle fiamme. Nuova, ennesima, notte di fuoco - quella appena trascorsa - a Licata dove, nell'arco di un'ora e in due punti differenti della città, si sono registrati due incendi. Super lavoro per i vigili del fuoco del locale distaccamento che sono dovuti correre da un capo all'altro della città, ma anche per i poliziotti del commissariato cittadino che si stanno, adesso, occupando dell'attività investigativa per provare a fare chiarezza.

Erano le 22 circa quando, in via Maroncelli, è scoppiato l'incendio dell'autocarro. Un'ora dopo, o poco più, l'Sos è risuonato invece da via Rosario Livatino dove le fiamme avevano aggredito una Fiat Croma di proprietà di un operio.

Le fiamme sono state, naturalmente, circoscritte e domate dai pompieri. Accanto ai due mezzi - stando a quanto è emerso, in primissima battuta, - non sono state trovati elementi per poter parlare, fin da subito, di incendi dalla matrice dolosa. Le cause dei due roghi, per i poliziotti del commissariato di Licata, sono ancora in corso d'accertamento.