Riqualificazione dello stadio Esseneto, avanti adagio: approvato il primo stralcio del progetto

A distanza di cinque anni da quando il percorso è iniziato, è arrivata in sede di giunta comunale l'approvazione del primo stralcio del progetto di realizzazione dell'impianto di illuminazione allo stadio "Esseneto", con contestuale abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico delle strutture.

Il voto è dei giorni scorsi e riguarda un investimento complessivo di oltre 1 milione e settecentomila euro. Si tratta di un piano già inserito da anni nel piano triennale delle opere pubbliche e che era atteso soprattutto in passato per consentire di giocare in campionati superiori.

Adesso, progetto alla mano, bisognerà rintracciare i finanziamenti necessari per intervenire.