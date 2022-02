“L’Aica effettuerà lavori all’impianto fognario”: modifiche al traffico in centro storico

Lavori in centro storico, ad Agrigento, per ripristinare il corretto funzionamento della rete fognaria. Ad effettuarli sarà l’Aica e interesseranno piazza San Giacomo. Con un’apposita ordinanza il Comune ha stabilito che, nella giornata del 24 febbraio dalle 7 fino a cessato bisogno, gli operai occuperanno parte della carreggiata dove attualmente è consentita la sosta dei veicoli.

Per questo motivo è stato istituito il divieto di sosta con rimozione in piazza San Giacomo, dal civico 8 al civico, per consentire di effettuare agevolmente l’intervento di manutenzione.

Il Comune ha inoltre incaricato gli agenti della polizia municipale a far rispettare l’ordinanza elevando contravvenzioni e rimuovendo le auto parcheggiate nel giorno e negli orari in cui sono previsti i lavori. La ditta che si occuperà dell’intervento garantirà l’accesso alle abitazioni private nel tratto viario interessato dai lavori.