Cercano informazioni sul portale del Comune per il tampone Covid e si ritrovano davanti ad un sito porno

Un virus? O un link caricato inavvertitamente? Sono tanti, e non soltanto a Lampedusa, le persone che si stanno ponendo questi interrogativi. Qualcuno ha sorriso ed è passato oltre, la maggior parte però si dice indignata d'essersi ritrovata davanti - cliccando su un link della home page del portale istituzionale del Comune - ad un sito porno.

Ad essere incappati nel link sono stati, per la maggior parte, coloro che cercavano informazioni circa l'avviso pubblico per la richiesta di tampone diagnostico per il Covid-19. Avviso che risulta essere stato caricato dallo scorso 12 ottobre. Qualcuno, oltre a scaricare il modello di richiesta per il tampone, cercava verosimilmente qualche altra informazione. Ma si è appunto ritrovato dinanzi ad un sito pornografico.