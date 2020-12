Cimiteri chiusi a Favara nei giorni di Natale, Konsumer: "Scelta insensata"

Ordinanza di chiusura dei cimiteri nei giorni di Natale a Favara, l'associazione dei consumatori Konsumer chiede la rettifica del provvedimento da parte del sindaco Anna Alba. Le strutture in particolare saranno chiuse nei giorni 24, 25, 26, 27e 31 dicembre, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021.

"I cittadini - dice il referente provinciale Giuseppe Di Miceli - non comprendono tale lungo divieto anche per il fatto che, da lei non è mai stata emessa un’ordinanza di tale valenza, per il contenimento della pandemia in atto, in quanto si è sempre appellata, in questi lunghi mesi, alla responsabilità dei cittadini. Considerato anche per le disposizioni governative nella zona rossa i cimiteri restano aperti per permettere alle persone di omaggiare le tombe dei cari, nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro e mascherina obbligatoria anche all’aperto, salvo che i singoli comuni abbiano deciso limitazioni o chiusure con ordinanze locali, per evitare assembramenti ci chiediamo a Favara, cosa è cambiato?".

L'associazione quindi, "salvo l’impennata di problematiche riferite alla salute pubblica di cui non ne siamo a conoscenza" che il Comune riveda la chiusura "restringendola solo ai giorni del 25, 26 dicembre e 1 e 6 gennaio, consentendo negli altri giorni le visite solo la mattina fino alle 12".